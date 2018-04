David Yates acerta o tom de Harry

Havia algo de infantil no comportamento do público que assistiu a Harry Potter e o Enigma do Príncipe na segunda-feira à noite, no Shopping Eldorado. Era uma sessão para fãs e o público, predominantemente jovem, foi a caráter, vestido com as roupas de seus personagens favoritos. Mas não eram só os jovens. Havia um Dumbledore quase tão velho quanto o personagem de Michael Gambon (ou era a maquiagem?) O que havia de infantil era o comportamento, e não vai na observação nenhum preconceito. Todo mundo sabe que crianças adoram ouvir as mesmas histórias e, se elas têm suspense, o segredo do narrador é atiçar a emoção que elas antecipam com prazer. Este Harry Potter é o primeiro desde que a saga foi concluída em livro. Ainda falta mais um livro, que será dividido em dois filmes, mas a plateia, de maneira geral, já antecipava os lances de O Enigma do Príncipe. Certas cenas de relacionamentos - o assédio de Lila a Ron, as indecisões de Hermione e Harry, os beijos -, o desfecho trágico de Dumbledore, que projeta Hogwarts e o mundo num período de sombras, tudo é esperado, mas também renovado. Houve uma ou outra voz que protestou contra essa ?participação?. Um espectador gritou - "Vim ver o filme, não ouvir vocês, babacas." Ao que outra voz retrucou - "Magoou!" A sessão foi assim, mas o filme que bate na tela termina muito bem. Harry, consciente de que é o escolhido, anuncia que tem de levar adiante a tarefa de Dumbledore, que vinha colecionando as memórias de Valdemort em busca de uma, em especial, para melhorcompreender como ele conseguiu se preservar à destruição da morte. E Harry diz que nunca se deu conta de como o mundo que se descortina de Hogwarts é bonito. Sua luta, ele crê, é solitária, mas Hermione diz que Harry é um tolo, que Ron e ela estarão a seu lado. O filme termina sereno, com a união do trio, a despeito das divisões por expectativas e amores malcorrespondidos. Numa entrevista em Cannes, Imelda Staunton, atriz de Ang Lee e Mike Leigh, disse que David Yates, que dirigiu o quinto e o sexto filmes e vai dirigir o sétimo e o oitavo, é uma espécie de gênio. O príncipe do título assina-se ?Mestiço? e a ele pertence o livro de receitas mágicas que serve de guia para o herói, mas há nisso tudo uma maquinação que culmina num assassinato. Embora Valdemort não apareça em cena, ele está sempre presente na trama, como o grande maquinador que, dos bastidores, comanda os fios da narrativa. Como anuncia Jim Broadbent, integrado a Hogwarts como o professor Slughorn - um tanto ridículo no livro, patético no filme -, tudo se resume a um conflito entre a magia da luz e a das trevas, entre o bem e o mal. O enigma, ou desafio, dos livros de J.K. Rowling e dos filmes neles baseados é mostrar que bem e mal não são absolutos e que há toda uma zona cinzenta. O transe do mundo é um fundo importante, mas, no primeiro plano, Harry e seus amigos estão passando pelo rito de passagem, fazendo suas escolhas. E é de escolhas morais que trata a série do pequeno bruxo. Já era o tema de outra saga monumental, a de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Durante cinco filmes, o espectador veio assistindo ao desenrolar desse fio. Os dois primeiros filmes, A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta, de Chris Columbus, eram muito expositivos da trama e dos personagens. As coisas começaram a melhorar no 3, O Prisioneiro de Azkaban, de Alfonso Cuarón, melhoraram bastante no 4, O Cálice de Fogo, de Mike Newell, e no 5, A Ordem do Fênix, o primeiro de David Yates. Havia, na sessão, uma forte galera de Sorocaba. Eles gritavam o nome da cidade como uma palavra de ordem. No final, a líder dessa verdadeira torcida bradou para seus comandados - "É o melhor de todos!" O melhor filme, bem entendido. Os críticos discutem se o fenômeno editorial Harry Potter é algo isolado ou se pode desenvolver nos jovens, em plena civilização da imagem, o amor da leitura. A pergunta talvez seja outra - o que a série traz, ou oferece? Harry amadurece com seus leitores, prepara-se para algo maior que ele. O caminho da tragédia está traçado. David Yates acertou no tom. Serviço Harry Potter e o Enigma do Príncipe (Harry Potter and the Half-Blood Prince, EUA-Ingla-terra/2008, 140 min.) - Aven-tura. Dir. David Yates. 10 anos. Cotação: Bom