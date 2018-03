David Lynch na web

Grandes nomes de Hollywood estão cada vez mais interessados em trabalhar com histórias de ficção exclusivas para a internet. O (grande) nome da vez é o cineasta David Lynch, que na semana passada assinou com a produtora On Networks para criar uma websérie baseada em seu livro Em Águas Profundas: Criatividade e Meditação. Lynch, diretor de filmes como Veludo Azul, O Homem Elefante e Cidade dos Sonhos, é autor de uma das séries mais cultuadas da televisão americana: Twin Peaks. Seu interesse em trabalhar com a internet não chega a ser novidade. Em entrevistas, gosta de comentar que o modelo televisivo atual está condenado e que o futuro da TV está na web. Em seu site (www.davidlynch.com), ele até tem um programa em que apresenta as notícias meteorológicas da cidade em que estiver no momento da postagem. Lynch é uma grife que gera ainda mais expectativa sobre as webséries. O diretor McG, o roteirista Craig Brewer e a atriz Rosario Dawson são apenas alguns nomes hollywoodianos que já trabalham com tal formato. Só não há ainda previsão para início das gravações e estréia do webseriado.