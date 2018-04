Das quadras ao set Giba trocou Bernardinho por Dennis Carvalho e o uniforme olímpico pelo smoking: bem escoltado pela mulher, a romena Cristina Pirv, e Camila Pitanga, o jogador gravou participação em Paraíso Tropical para a festa do Hotel Duvivier. O Esporte Espetacular mostra os bastidores da cena amanhã, com elogios do diretor da novela.