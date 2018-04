Das pilhas à torre de transmissão DATA ESTELAR Sol e Saturno em trígono; Lua cresce em Libra aproximando-se da fase Cheia mais importante do ano. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade acostumou-se a existir dentro de uma bolha conceitual, sua particular Torre de Babel, na qual construiu seu fausto e glória, a civilização. Porém, vida mais abundante se encontra disponível e não pode circular dentro dessa bolha existencial, porque a destruiria. Este é um momento de nossa história evolutiva em que deixaremos de funcionar a pilhas para plugar nossas consciências diretamente na torre de transmissão cósmica e, por isso, nossa civilização atual está ameaçada de destruição, porque não nos serve mais. Choro e ranger de dentes acompanham este processo, porque grande parte de nossa humanidade ainda insiste em apegar-se ao que a faz sofrer, apenas porque lhe é conhecido. Áries >>21-03 a 20-04 Muitas pessoas ficam dando palpite sobre o que fazer, mas elas nada fazem por si mesmas. Neste momento, será melhor afastar-se delas, porque o panorama requer eficiência e espírito prático, tudo que elas ignoram olimpicamente. Touro >>21-04 a 20-05 Ainda que haja inúmeros assuntos em andamento que precisem de sua atenção e esforço, reserve energia e recursos para fazer o que sua alma mais deseja, empreender novos caminhos, satisfazer a curiosidade com algumas inovações. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Talvez haja necessidade de lançar mão de atitudes de duvidosa reputação, talvez. Sendo este o caso, é importante que os motivos que façam você agir assim sejam os mais nobres e dignos possíveis, pois assim sua atuação será redimida. Câncer >>21-06 a 21-07 Evidentemente, não é a ansiedade a que deve dar as cartas agora, pois mesmo que o efeito colateral das decisões que você tenha de tomar levante argumentos que a alimentem, tudo deve ser feito em nome de um plano maior. Leão>> 22-07 a 22-08 Ainda que as circunstâncias pareçam empurrar você nessa ou naquela direção, é importante valorizar devidamente o dilema básico do momento atual. Sua alma pode tanto tomar decisões inovadoras quanto ortodoxas também. Virgem >>23-08 a 22-09 As circunstâncias não ajudam, mas mesmo assim decisões precisam ser tomadas. Com certeza, este panorama é motivo de sentir uma pressão fora do comum. Saiba que por trás dessa pressão há uma riqueza querendo manifestar-se. Libra >>23-09 a 22-10 O mundo subjetivo foi, desde sempre, amplamente desprezado pela civilização humana, tratado como inferior e desprezível. Porém, o que seria de você sem a subjetividade que lhe permitisse organizar os sentimentos e pensamentos? Escorpião >>23-10 a 21-11 A certa altura do campeonato, você perceberá claramente que os assuntos perturbadores do passado deixaram de exercer aquela influência nefasta e retentiva na sua vida. Assim você comprovará que a sua alma evoluiu e se aprimorou. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Nenhum crescimento ou prosperidade pode acontecer de forma automática, sem a sua participação. Pensar e sonhar com a prosperidade é um bom primeiro passo, mas se ficar apenas nisso, só isso acontecerá, o sonho e nada mais. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Ainda que o seu sangue esteja fervendo de vontade de dar o troco em alguém, melhor será ater-se às estratégias e planejamentos primeiro, pensando a situação toda em nome dos resultados a longo prazo, o mais longo prazo possível. Aquário >>21-01 a 19-02 Dizem por aí que é melhor seguir os impulsos, mas se isto fosse assim nenhum de nós mereceria ser chamado de humano. Em nome de nossa humanidade nós inibimos nossos impulsos para montar estratégias inteligentes de vida. Peixes >>20-02 a 20-03 É propício enfrentar as conversas que você considerar mais difíceis, seja pelo tema que as caracteriza ou pelo tipo de pessoas com que elas precisam ser feitas. Este é um momento em que o feitiço do medo pode realmente ser desfeito.