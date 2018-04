Quando o escritor mexicano Mario Bellatin se aproxima para beijar o repórter, é inevitável que seu interlocutor sinta, em contato com seu braço direito uma prótese cuja extremidade termina em forma de anzol, o mesmo que Peter Pan sentia diante do Capitão Gancho, um sentimento indefinido de culpa e alívio por não ser mutilado. Ou anormal, como a maioria de seus personagens, seres abandonados à própria sorte. Autor de Flores (Cosac Naify, 153 págs., R$ 39), Bellatin, que participa da Flip, parece não ter o mínimo problema com a prótese. Brinca com ela, posando para fotos como se fosse um adereço, e não uma deformação física causada pela talidomida, medicamento que provocou malformações em crianças no anos 1950 e 1960. ESPECIAL: tudo sobre a Festa Literária Lista de mesas Flores está repleto de tipos humanos parecidos com ele, gente que não sai dos consultórios e hospitais e está cansada de ouvir o discurso vazio de médicos falastrões. Como um contraponto a essa retórica inútil, Bellatin adota a filosofia de Wittgenstein, seu pensador predileto. Daquilo que não se pode falar, o melhor é se calar. Certa vez, quando criança, foi a um médico homeopata que, sem perceber a prótese, tomou seu pulso direito, apertando com força a sua munheca sem concluir, provavelmente, que estava morto, pois continuou ditando uma receita à enfermeira. Bellatin não se deu ao trabalho de confirmar se ainda respirava ou não, de tão intimidado. Em Flores, histórias pessoais como essa se misturam à de outros mutilados, como crianças disputadas por mães adotivas, além de tipos marginais que costumam trocar de sexo como quem troca de roupa. Bellatin, como se vê, ultrapassou a fronteira que separa o real do ficcional. No livro, mães que escolhem filhos num orfanato como quem seleciona maçãs na feira constituem apenas mais uma prova de que a tragédia do abandono iguala a todos desde o nascimento. Talvez fosse mais fácil filmar essa tragédia do que escrever sobre ela - e Bellatin teria virado cineasta se já não existisse Cronenberg para falar desse tema. "O que é verdade para mim pode ser mentira para o leitor, e o que é artificial, é, na verdade, o natural no cotidiano de seres extraordinários", diz ele, que aconselha a seus alunos de sua Escola Dinâmica de Escritores, no México, a ouvir e ver mais do que escrever. Isso não significa renegar a literatura, mas abrir mão de recursos narrativos não sugeridos pela própria experiência do silêncio, da ausência - isso num país em que a tradição barroca, do excesso, contrasta com seu estilo, definido pelos críticos de "minimalista". Bellatin rejeita o rótulo. Menos não é mais, para ele. O que busca é a economia de meios, para que a literatura seja capaz de retratar essa experiência de incompletude, de desamparo e mutilação (física ou moral) que persegue os protagonistas de seus romances. Assim, sem renegar a escolástica ou o conhecimento acadêmico, valoriza a literatura como "meio de superar as patologias, sendo a principal delas a de escrever". Elogiado por premiados escritores como o dominicano Junot Díaz, ganhador do Pulitzer de 2008, Bellatin diz que não tem relação estreita com os escritores mexicanos. Sente-se livre e vacinado contra rótulos. Felizmente, segundo o escritor, perdeu-se a mania uniformizadora de enquadrar autores dentro de escolas como o realismo fantástico ou o surrealismo. Vários contos de Flores, na falta de uma definição melhor, correriam o risco de ser classificados na última escola, especialmente um deles, em que adultos maltratados na infância fazem de sua vida um espetáculo bizarro no grand-guignol que é o mundo dos freaks. Ou extraordinários, como queiram.