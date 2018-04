Daniel Piza ministra curso sobre Euclides Em agosto, mês que marca o centenário da morte de Euclides da Cunha (1866-1909), o editor executivo do Estado Daniel Piza ministra um curso sobre o autor de Os Sertões, na Casa do Saber. Os três encontros semanais, que têm início no dia 3 de agosto, vão abordar o papel do escritor na literatura e na visão do País, com os temas Do Positivismo a Canudos, Os Sertões e o Brasil Profundo e Amazônia e Depois. O curso está marcado para as três primeiras segundas-feiras de agosto, às 20 horas. A Casa do Saber fica na Rua Dr. Mário Ferraz, 414, Jardins. Inscrições e mais informações pelo telefone (11) 3707-8900.