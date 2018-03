Daniel Gonzaga relembra o pai em disco e no palco

Daniel Gonzaga já lançou quatro discos, mas esta é a primeira vez que ele grava músicas do pai, Gonzaguinha. O CD Comportamento Geral, que será lançado hoje com show no Sesc Pompéia, é inteiramente baseado em sua rica obra: tem de grandes sucessos, como O Que É o Que É, Não Dá Mais pra Segurar (Explode coração) e Sangrando, além da faixa-título, e uma inédita, Namorar, deixada pelo compositor numa fita com outras 13 canções jamais divulgadas. Já na capa, Gonzaguinha (que morreu em 1991, quando Daniel era adolescente) aparece ao lado do filho bebê, de blusa com estampa de bichinho. "Gravei porque me deu vontade; ficou gostoso de tocar com os novos arranjos. A proposta foi gravar sem cortes, como se fazia nos anos 70. Quem for ao show vai ver que será muito parecido. Quero mostrar o Gonzaga pra molecada que não conhece", diz Daniel, que já tinha gravado o avô, Luiz Gonzaga, e composições próprias. Eram tantas músicas a escolher (mais de 400), que ele levou seis meses fazendo a seleção. Junto a canções como Diga Lá, Coração, Recado e Feliz, que agradam a qualquer fã de Gonzaguinha, pinçou algumas menos conhecidas, caso de Chão, Pó, Poeira, Festa e Da Vida. Namorar tem letra singela: "Meu amor, eu quero é namorar/A vida é linda/ Você é linda demais/Descobri o segredo da paz/A paz é da cor do amor/E o amor, meu amor, é em toda cor". Não são só os arranjos diferentes daqueles dos discos de Gonzaguinha - os quais, a propósito, estão sendo relançados pela EMI- que chamam a atenção do ouvinte: a voz de Daniel soa assustadoramente parecida com a do pai. "Acontece com Diogo Nogueira, com a Maria Rita. Isso é genética. Não se pode tirar nosso direito de cantar, mas não podem ficar só na comparação." Em breve, conta, Gonzaguinha voltará também num filme de Breno Silveira (de 2 Filhos de Francisco). Serviço Daniel Gonzaga. Teatro do Sesc Pompéia (344 lugs.). Rua Clélia, 93, 387107700. Hoje, 21h. R$ 4 a R$ 16