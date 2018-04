Daniel, Felipe, Dan, Pedro Paulo, todos ótimos

Daniel de Oliveira é maravilhoso em Som & Fúria, mas não é de agora que ele se afirma a cada trabalho, indo cada vez mais longe numa entrega que o transforma num dos mais viscerais (o mais?) atores de sua geração. E Daniel não teme os papéis difíceis, que poderiam, ?ultrajar? a imagem de um jovem galã de TV (que ele também faz). Cazuza e o Santinho de A Festa da Menina Morta são viagens do ator na transgressão, nas quais ele vai fundo na investigação/decifração de personagens complexos, maiores do que a vida, mesmo na sua aparente ?pequenês?. Matheus Nachtergaele queria interpretar Santinho na Festa, mas percebeu que seria difícil dirigir e protagonizar. Não pediu a Daniel de Oliveira que interpretasse Santinho como, talvez, ele próprio o teria feito, mas o ator observava o diretor no set e em vários momentos é como se Matheus estivesse frente às câmeras. É curioso que um ator tão dotado interprete em Som & Fúria um galã de TV, discriminado como tal e em dúvida quanto à sua capacidade de criar um papel como o de Hamlet, protagonista da obra-prima noturna de Shakespeare. Hamlet pode não ser a maior peça do bardo. Os especialistas preferirão Macbeth, ou Rei Lear, mas algo há que faz do solilóquio ?To be or no to be?, ser ou não ser, um momento particular da história da arte. Em Som & Fúria, o diretor de Daniel no palco é Felipe Camargo, personagem que, no passado, teve uma quebra - pirou - justamente ao fazer o papel. Agora, Camargo não apenas dirige. Ele se projeta no ator. Sua explicação de que a peça são seis solilóquios é precisa e, depois, é emocionante acompanhá-lo, na coxia, dizendo as falas que Daniel, na boca de cena, entrega para o público. Há uma febre entre os dois que cria mais do que um elo - um suspense? Não é mera coincidência que Som & Fúria desenvolva idéia idêntica à da série canadense Slings and Arrows, sobre diretor de teatro assombrado por ator com quem trabalhou:os dois discutem e criam a concepção de... Macbeth. Fernando Meirelles comprou os direitos da série (o produtor é o mesmo que trabalhou com ele em Ensaio sobre a Cegueira). Meirelles fez a adaptação do roteiro, com outra mudança importante. Aqui, quem morre é o diretor e ele volta para assombrar seu ex-ator (Felipe Camargo), convertido no encenador de Hamlet. Som & Fúria não tem, porque não se propõe a ter, a radical experimentação de linguagem das minisséries de Luiz Fernando Carvalho. Mas Meirelles experimenta. Som & Fúria faz com que dialoguem cinema, teatro e TV. Mais do que o diretor, importa aqui o ator. Todo o elenco é nota 10, incluindo Daniel, Andréa Beltrão, Dan Stulbach, Maria Flor, Pedro Paulo Rangel etc. Mas Felipe Camargo destaca-se. Só por mostrar como ele pode ser ótimo (grande) ator, Som & Fúria já é imperdível.