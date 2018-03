Daniel Craig e deslumbrante Eva Green Daniel Craig roda nesta semana no deserto de Atacama, no Chile, cenas de sua nova aventura no papel de James Bond. Com ele estão o diretor Marc Foster, o vilão Mathieu Amalric - de O Escafandro e a Borboleta - e a bond girl Olga Krylenko. À espera de Quantum of Solace, com estréia prevista para 2009, você pode (re)ver na TV paga a aventura que marcou a estréia de Daniel na série. 007 - Cassino Royale, de Martin Campbell, passa às 17h35 no Telecine Pipoca. O filme mostra a gênese do herói criado pelo escritor Ian Fleming, que enfrenta o vilão Le Chiffre numa mesa de pôquer, em Montenegro. Além de muita ação, o filme tem uma história de amor - e de perda. A bond girl da vez, Eva Green, é simplesmente deslumbrante.