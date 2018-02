Dança do Siri, só com as mãos Eles preferem manter o suspense, dá mais ibope, mas é fato que Galvão Bueno finalmente se rendeu à Dança do Siri, do Pânico. Foi quase um mês de perseguição até que Vesgo e Silvio conseguissem pegar o narrador em Monza. A coreografia, feita por Galvão só com as mãos, deve ir ao neste domingo.