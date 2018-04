Dança do poste, o retorno E não é que a dança do poste voltou? A Alzira da vez será Rosa (Gabriela Durlo) em A Lei e O Crime, da Record. Ari (Kito Junqueira) seguirá uma pista e descobrirá que Rosa trabalha em uma boate. Lá, ele ganhará um show particular. A cena vai ao ar na segunda-feira