Dança, animação, teatro para todos

Eles chamaram atenção já com o seu primeiro espetáculo, Angu de Sangue, que fugia ao tom regional sem diluição no pastiche ou negação da origem nordestina. Agora, os pernambucanos do Coletivo Angu abrem a edição paulista do Palco Giratório com apresentações hoje e amanhã, no Sesc Pompeia, da peça Rasif - Mar Que Arrebenta, também baseada em contos de Marcelino Freire. Outros 15 espetáculos participam desse programa de difusão cultural realizado pelo Sesc - em parceria com algumas prefeituras - que promove o intercâmbio na área das artes cênicas. O Palco Giratório é ação permanente, ocorre em todos os Estados brasileiros, durante todo o ano. A edição paulista toma todo o mês de agosto, envolve 16 produções - de dança e de teatro de rua, de animação, infanto-juvenil e adulto - que percorrerão diferentes unidades do Sesc, além de espaços como a Praça do Poupatempo da Sé (Operação Romeu + Julieta, dia 5, 12 h e dia 6, 14 h, no CEU Guarapiranga), o Teatro Municipal de São Caetano (Inventário, dia 6, 20 h), o calçadão Pedro II em Guarulhos (O Santo Guerreiro, dia 8, 11 h). A programação abrange outros municípios, como Osasco, Campinas e Santo André. A curadoria selecionou seis produções inéditas no Estado, entre elas as nordestina Rasif e Diário de um Louco (Sesc Santo André, dia 14, 21 h), outras que fizeram temporada relâmpago, como Silêncio Total (Sesc Vila Mariana, dia 23, 16h30) e algumas de longa temporada, como Hysteria (Campinas), que merecem estar em qualquer programação.