Dalberto, virtuosismo em passagens líricas

O poema coreográfico La Valse, de Maurice Ravel, é uma dessas obras naturalmente indicadas para que a orquestra mostre aquilo que sabe fazer - e, por esse motivo, deve ter sido escolhida para dar início ao concerto de encerramento do 40º Festival de Inverno de Campos do Jordão, domingo na Sala São Paulo. Mas se ele demonstrou alguma coisa, foi apenas que a Orquestra Acadêmica é perfeitamente capaz de executar fielmente aquilo que lhe é pedido pois, do ponto de vista da concepção - andamentos demasiado acelerados, tratamento amaneirado da linha melódica, clímax que produziam mais estardalhaço do que efeito dramático, e uma seção final tão atropelada que fez as linhas internas ficarem muito pouco nítidas - essa era uma interpretação que não parecia ter muito a ver com a música de Ravel. Faltava nela transparência, característica essencial na produção do compositor e de seu período. Esse mesmo tipo de abordagem caracterizou, na segunda parte, a execução da Sinfonia Órgão, de Saint-Saëns. A obra, escrita em memória de Franz Liszt, é de caráter devocional, unindo o recolhimento diante do mistério da morte à celebração triunfal da grandeza do compositor na eternidade. Precisa de nobreza, de majestade. Mas, pela sua própria natureza solene, prescinde de um exagero de ênfase que pode tornar truculento o que deveria ser grandioso. Aqui, também, a interpretação de Roberto Minczuk caracterizou-se por andamentos acelerados, que comprometeram a clareza das texturas. A prova de que poderia ter sido diferente foi o resultado realmente muito bonito do Poco Adagio, cuja longa melodia meditativa foi muito bem desenhada pelas cordas e, depois, entregue às madeiras. Muito convincente também foi o episódio em que o tema principal reaparece nas trompas e trombones. Diante do rendimento desse segundo movimento, tornou-se inevitável lamentar que os efeitos fáceis que se seguiram não estivessem mantido no mesmo nível a arrebatadora sequência do Scherzo e do Finale. A melhor peça, no programa, foi o Concerto em Sol Maior, de Ravel, em que a concepção de conjunto foi muito mais satisfatória, em consonância com a ótima interpretação do solista, o pianista francês Michel d?Alberto. Ele se equilibrou, no Allegramente inicial, entre os polos lírico e virtuosístico - de um lado o tema melancólico do meno vivo, do outro as síncopes jazzísticas que lembram Gershwin - muito bem secundado pelas diversas intervenções solistas, o trompete, o corne inglês, a clarineta. O longo solo com que se inicia o segundo movimento, e a que Dalberto deu tratamento refinado, fez desse Adagio assai o ponto alto da apresentação. À qual a endiabrada exibição de virtuosismo do Presto veio dar um encerramento vibrante.