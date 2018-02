Da teoria à prática Data estelar: A Lua que cresce no signo de Peixes será Vazia das 7h25 às 13h26, horário de verão de Brasília, quando ingressa em Áries. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade foi impregnada de conhecimento e no transcurso das décadas anteriores se interessou em desenvolver a sabedoria interior. Todo mundo, agora, é informado a respeito da riqueza disponível na mente e o passo seguinte é colocar em prática tudo que foi aprendido, porque os ensinamentos oferecidos não guiarão se não forem praticados. Agora é quando o conhecimento deve abandonar a teoria, atitude esta alimentada pelo indômito espírito aventureiro de nossa humanidade. Durante a experimentação há de acontecer hostilidade, mas deve-se lembrar de que as pessoas hostis não devem ser enfrentadas, mas evitadas e, também, que essa hostilidade servirá para acelerar as mudanças. ÁRIES 21-3 a 20-4 O estado caótico do mundo atual não é necessariamente uma contrariedade definitiva. Em alguns casos você se beneficiará com isso, porque poderá luzir seu espírito criativo, encontrando soluções novas para os problemas antigos. TOURO 21-4 a 20-5 A intuição não deve ser confundida com a adivinhação. Enquanto que a primeira informa diretamente da dimensão mais elevada de sua mente, a segunda é apenas um chute, uma forma de se livrar quanto antes da árdua tarefa de pensar. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A raiva encobre o bom senso e faz com que você caia na tentação da vingança. A vingança é um veneno que corrói a taça que o contém, sabia disso? Ninguém ganha com a vingança. Toque a bola para a frente e esqueça. CÂNCER 21-6 a 21-7 Por enquanto, seria melhor que você não se detivesse exageradamente a buscar suas recompensas pessoais. Neste momento, é melhor pensar no que você pode oferecer ao mundo e às pessoas. Será que você consegue realizar essa façanha? LEÃO 22-7 a 22-8 Todo mundo sabe que quanto mais se oferece à vida, mais ela dará depois como recompensa. Porém, esse conhecimento raramente se transforma em atitude concreta. No meio do caminho aparece o medo, com seus conselhos insidiosos. VIRGEM 23-8 a 22-9 Torne-se a pessoa mais confiável possível, porque dessa forma acontecerão as verdadeiras facilidades que a alma busca em atalhos ilusórios. Quando as pessoas podem confiar em outrem, tudo flui com uma facilidade mágica. LIBRA 23-9 a 22-10 Tudo anda tão mudado que não seria possível encontrar-se facilmente dentro de qualquer relacionamento ou situação. Porém, que tudo esteja mudado não significa que algo ande mal. Pelo contrário, tudo tende a melhorar substancialmente. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Uma das melhores maneiras de fazer com que os relacionamentos que considere mais importantes entrem numa fase de harmonia é você elogiar com sinceridade o desempenho das pessoas que fazem parte deles. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Quando as falhas acontecerem, tente perder o menor tempo possível no jogo de vítimas e culpados, porque isso não ajudaria ninguém a melhorar a situação. Quando as falhas acontecerem, conserte-as da melhor forma possível. Só isso. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Complete todas suas tarefas antes de se permitir a distração. Enquanto isso, tentadoras distrações procurarão tirar você do sério, atraindo sua alma a assuntos aparentemente mais prazerosos do que o mero cumprimento das tarefas. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Lá vem o sentimento de culpa a estragar os bons momentos experimentados! Analise e observe com profundidade e atenção esse sentimento de culpa, percebendo se ele é pertinente ou se por acaso deveria ser desconsiderado sumariamente. PEIXES 20-2 a 20-3 Você suspeita haver um plano diretor que arquiteta a realidade, mas evidentemente isso é só uma suspeita, não há como saber ao certo se isso é verdade ou fantasia. Porém, essa suspeita é suficiente para mudar a visão de tudo.