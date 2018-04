Da psicanálise à energia vital

Desde o início de seus estudos nas áreas da medicina e da psiquiatria (e, posteriormente, na psicanálise), Wilhelm Reich já se mostrava um profundo apaixonado pelos processos vitais. De fato, a vida sempre o encantou pela sua exuberância e indeterminação e por representar - como diziam Lucrécio, na antiga Roma, e Henri Bergson, na sua época - a possibilidade da novidade e da liberdade no seio da natureza. Não é sem razão que as teses vitalistas (a de Bergson, na filosofia, mas também as que surgiram na biologia) exerceram um profundo fascínio sobre o pensamento de Reich, que também entendia a vida dentro de um modelo dinâmico bem distante do mecanicismo e do determinismo que imperava na ciência. Sem dúvida, é absolutamente singular a trajetória que leva Reich da psicanálise à descoberta da chamada energia da vida ou "orgone", como ele a batizou (e que, por fim, deu origem à Orgonoterapia, método reichiano definitivo). Embora Reich seja mais conhecido como um discípulo rebelde de Freud, foram realmente seus estudos científicos e experimentais na área da física e da biologia que deram a ele o verdadeiro fundamento para as suas primeiras intuições a respeito do funcionamento do corpo e das doenças. Uma parte significativa desses estudos está agora acessível ao leitor brasileiro com o lançamento de A Biopatia do Câncer (tradução de Maya Hantower), certamente uma das mais inquietantes e poderosas obras de Reich. Afinal, é nela que ele aponta como essa devastadora doença encontra suas raízes mais profundas no progressivo escoamento da energia orgânica (ou melhor, naquilo que Reich chamou de "encolhimento biopático"), sendo o tumor apenas a manifestação extrema e última de uma doença sistêmica, de fundo energético e emocional. É claro que é impossível dar conta, aqui, de um tema tão vasto, já que seria preciso mostrar como Reich chegou à descoberta das "vesículas de energia", tanto na matéria orgânica quanto na inorgânica, dando-lhe a comprovação científica de que a energia é a base de todos os fenômenos vivos e não vivos. É preciso realmente atenção para acompanhar o processo que o levou a descortinar a intrínseca relação entre as doenças em geral e a circulação (ou o bloqueio) dessa energia no corpo. Como diz Reich, seu estudo sobre o orgone é o primeiro grande passo para a cura do câncer, embora ainda mais eficaz do que tentar corrigir o déficit energético depois da doença estabelecida seja cuidar da profilaxia, da prevenção (o que seria possível, segundo ele, pelo restabelecimento da pulsação orgânica). É claro que a ciência mecanicista não aceita bem estas pesquisas e nem ao menos as investiga. A ideia de que as doenças estão ligadas mais diretamente a processos internos do que externos é mesmo inquietante. Mas que fique claro que isso não quer dizer que Reich negue a ação de eventos externos sobre o corpo ou a existência de agentes patogênicos. Muito pelo contrário, Reich conhecia bem a ação do mundo e, mais ainda, da esfera social na constituição e moldagem dos indivíduos. Sem dúvida, a lógica e a coerência do pensamento de Reich são notáveis, mas é compreensível que suas ideias não sejam aceitas num primeiro momento. Afinal, como dizia Bergson, um pensamento vitalista inverte e subverte a lógica consensual, jogando por terra tudo o que aprendemos. Pois bem, sabemos que, desde o início, Reich já se mostrava reticente com relação a alguns pontos da psicanálise, sobretudo no que diz respeito ao aspecto mais "intelectualista" da terapia freudiana. Para Reich, o corpo não é apenas uma expressão passiva dos "males da alma"; ele, ao contrário, teria um papel igualmente ativo na produção e na perpetuação desses males. Reich, na verdade, sempre observou um profundo paralelismo entre o físico e o mental (ou seja, sua unidade psicofísica), e é isso, para ele, que explica a formação, nos indivíduos, de "couraças musculares" funcionalmente iguais às "couraças do caráter" (que, aliás, como as armaduras medievais, são ao mesmo tempo proteção e prisão). Fica mais claro agora o mecanismo de formação do homem encouraçado, que não pulsa mais, que não "sente" mais, que perdeu a intensidade de seus movimentos mais profundos - ideia semelhante à do niilismo nietzschiano, a "doença" propriamente humana que é, ao mesmo tempo, causa e efeito da moral repressora que produz homens impotentes e com medo da vida. De um lado, o "espírito" (a mente, a psique) quer se defender da dor e bloqueia o livre fluxo das emoções e dos sentimentos; de outro, o corpo, que também busca desesperadamente não sentir mais, não sofrer mais. Só que, infelizmente, não existe felicidade sem dor, nem crescimento sem esforço e perdas. É assim que o espírito endurece e adoece - e o corpo junto com ele. Em outras palavras, a doença do espírito é também a doença do corpo, assim como a doença social é também a doença do homem. Em suma, esse é Reich. Se ele é um gênio ou é um louco, como já se discutiu a respeito de Nietzsche, é algo que não merece consideração. Afinal, suas obras falam por si mesmas. Seja como for, uma coisa eles têm em comum: uma imensa coragem de viver e de encarar a miséria humana sem subterfúgios. Coragem que nasce de uma paixão ilimitada pela vida e do desejo de libertá-la de uma perspectiva niilista, repleta de desencanto e falta de esperança. De fato, às vezes temos a sensação paralisante de que a existência é vazia e sem sentido, mas isso já é parte de um juízo debilitado (e de um corpo que já não consegue mais pulsar). Afinal, que sentido a vida deveria ter a não ser o de ser plena e exuberante do início ao fim? Regina Schöpke é filósofa, historiadora e tradutora