Da paródia pop à reflexão sobre o vazio das imagens

Vik Muniz sempre acreditou que individualidade é mais importante que originalidade no processo criativo. Não são os críticos que dizem isso, mas ele mesmo em seu livro Reflex: Vik Muniz de A a Z (Cosac Naify, 204 págs., R$ 85), sua incursão no mundo do ensaio de arte. Produzido em inglês para acompanhar uma mostra internacional do artista no ano passado, ele foi reescrito por Muniz para a edição brasileira, lançada simultaneamente à inauguração de suas duas exposições em São Paulo. Boa ocasião para repensar a obra do artista a partir das observações que o próprio faz sobre ela em seu livro. Muniz começou a trabalhar há 20 anos, justamente na década de 1980, quando artistas como Richard Prince e Sherrie Levine ficaram famosos por se apropriar - sem nenhum pudor - de imagens alheias, antecipando uma prática consagrada pela internet e que vem suscitando intermináveis discussões sobre autoria e propriedade intelectual. Se a blogsfera não resolve a questão, Vik já resolveu a sua: desistiu de perseguir os ladrões de suas imagens - de resto, igualmente recicladas de outros artistas famosos. Ex-publicitário, Muniz não deveria se surpreender com larápios de idéias, mas tentou processar alguns deles e só não levou adiante a causa porque seu advogado o desaconselhou. O fotógrafo americano autodidata Duane Michals, que assinou a capa do disco Synchronicity, do grupo Police, era um de seus alvos, a considerar uma ilustração usada no livro, que mostra uma das obras da série Quadros de Caspa, feita, como o nome indica, com caspas do próprio Michals. Vik Muniz, curiosamente, adorou a paródia e lamentou não ter tido a idéia antes. Ou ter abusado de xampus anticaspa que lhe tiraram o que sobrava na cabeça de Michals. Em ambos os casos permanece a dúvida: seriam essas imagens ?eidolas?, pálidas reproduções platônicas do mundo concreto, ou uma caçada arqueológica da imagem original? De tanto copiar quadros da família real, o maneirista Giuseppe Archimboldo(c.1530-1593) descobriu a primazia da retórica sobre a representação. Passou a pintar retratos feitos com cenouras, pepinos e cebolas, detonando o reinado da mimesis. Antes de Vik Muniz, Archimboldo já usava material comestível para pintar retratos. Só não usou diamantes porque não conheceu nenhum ricaço como Lowell, o magnata do Diamond District de Manhattan que bancou a série mais brilhante (em quilates) de Vik Muniz, a das estrelas de Hollywood. Archimboldo foi apenas menos glamouroso e não teve uma máquina fotográfica à mão. O procedimento de Vik Muniz é tão dadaísta quanto o de Archimboldo ou dos artistas pop dos anos 1960. Seu propósito é investigar a história da arte por meio de uma releitura com materiais insólitos (chocolate, caviar, açúcar) e da apropriação das imagens multiestáveis de Necker, que no século 19 brincava com a sua ambigüidade (patos que parecem coelhos, etc.). No entanto, ao se apegar ao primeiro paradoxo da arte pop - o de que já não consumimos objetos, mas imagens suspeitas -, Muniz caiu na própria armadilha. Torna-se, aos poucos, obsoleto. Resta a palavra, que lhe cai bem. Reflex é um híbrido de ensaio e autobiografia que se lê com interesse.