Da dor da vida em dois tempos

Rosaly Papadopol e Mika Lins, atrizes talentosas e persistentes, estão em cena em São Paulo. Em montagens baseadas em grande literatura. Monólogos acima da mediania do gênero: Hilda Hilst - O Espírito das Coisas e Memórias do Subsolo, de Fiodor Dostoievski. A paulista Hilda Hilst (1930- 2004), mulher de paixões e desencantos ficaria agradecida se visse o tributo que lhe é dedicado. Sua poesia e prosa exigentes são de difícil assimilação cênica. O espetáculo, porém, tem a habilidade de captar os grandes momentos, as iluminações desta escrita e transmiti-los não como um mero recital ou a imitação da mulher, mas desvelando todo o seu modo audacioso de transitar pela vida. Como atriz, Rosaly foi além da composição de um retrato de Hilda para levar ao palco "as vozes de sua voz, as faces de sua face, a alma de sua alma". Ilumina uma essência pessoal e literária e, assim, estimula o encontro do público com a obra. A sua impressionante entrega à vida da escritora cria uma corrente emocional que facilita a compreensão de uma arte de muitas faces. Dentre os melhores ensaios sobre ela, tentemos uma síntese a partir de Nelly Novaes Coelho - doutora em letras da USP: "Como toda grande poesia (a que é tecida de um eu interior centrado em si e ali buscando a porta de acesso ao Enigma da Vida), a de Hilda Hilst expressa em seu suceder as metamorfoses de nosso tempo. Ou melhor, algumas das interrogações mais radicais do pensamento contemporâneo." Tais questionamentos são de natureza física, psíquico e erótica e, outra, de natureza metafísica, filosófica e religiosa. Em meio a esses fundamentos poéticos, estão dados biográficos envolvendo a família e seus valores, a trágica situação do pai, memórias de infância, mocidade e maturidade e rebeldia. Ficou hoje tão inconsistente chamar tudo de rebeldia que, desta vez, comove a decisão absoluta de Rosaly Papadopol em dar voz a uma pessoa que realmente optou pelo risco existencial. A encenação é um incêndio de desejos e protestos por uma atriz no seu grande momento. Vai ao limite do descontrole e, ao mesmo tempo, mantém o domínio corporal e de voz. Intérprete e personagem se encontram assim em um verso de Hilda: "Ainda em desamor, tempo de amor será." Risco semelhante é vencido bravamente por Mika Lins ao dar voz, forma, clima a uma parte do romance Memórias do Subsolo, de Dostoievski. O original é uma rocha de pessimismo quanto às possibilidades de estabilidade ou justiça no mundo. O enredo, na primeira parte, é dominado pelo narrador, ressentido pelo não reconhecimento do seu suposto valor intelectual. O caso, em princípio, é de caráter íntimo e isolado, mas sendo o autor Fiodor Dostoievski nota-se que ele olha longe. Insinua (porém na segunda parte) o fim de uma civilização ou sistema de relações de classes. Em termos cênicos é um problema, porque um intérprete raramente pode representar um painel de época sem cair no discurso. A montagem é forte no lado individual sem abarcar a plena essência ideológica do romance. Concentra-se em explorar o lado íntimo deste pequeno revoltado. O resultado terá sua eficiência, se levar o espectador a se inquietar com esta pessoa. Parece que o objetivo está sendo alcançado, porque as sessões estão lotadas e se faz silêncio completo. Por alguma aproximação, a peça traz à memória as criaturas torturadas do mineiro Lúcio Cardoso em A Luz do Subsolo, romance de título assemelhado. Mika Lins avança de forma brilhante para dentro desse personagem, ao encarnar um homem com gestos exatos e meticulosa composição vocal. Um espetáculo que anuncia Cássio Brasil como um novo diretor que tem o que dizer. Serviço Memórias do Subsolo. 60 min. 12 anos. Sesc Consolação - Espaço Beta (60 lug.). Rua Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000, V. Buarque. 4.ª a 6.ª, 21 h. R$ 10. Até 7/8 Hilda Hilst - O Espírito da Coisa. 75 min. 16 anos. Espaço Satyros 2 (60 lug.). Praça Roosevelt, 214, Consolação, tel. 3258-6345. 3.ª e 4.ª, às 21 horas. R$ 30. Até 29/7