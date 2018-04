Cuti apresenta hoje livro no Museu Afro O poeta Cuti, pseudônimo de Luiz Silva, lança hoje, às 15 h, no Museu Afro Brasil (Parque do Ibirapuera, portão 10) o livro ... E Disse o Velho Militante José Correia Leite. Fazem parte do evento palestras sobre o panorama da imprensa negra, por Flávio Carrança, e sobre a mulher negra na imprensa, por Marlene Simões de Paula.