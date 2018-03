Curta brasileiro é premiado em Mar del Plata Saltos, filme do diretor brasileiro Gregorio Graziosi, recebeu o prêmio de melhor curta-metragem latino-americano no 23º Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata, na Argentina. O anúncio foi feito ontem. A cinematografia do Japão se destacou, ao levar os dois prêmios principais. O Astor de Ouro, prêmio que tem esse nome por homenagear o músico argentino Astor Piazzolla, foi entregue a Still Walking, do diretor Hirokazu Kore-Eda, que narra um dia de uma família japonesa reunida para lembrar o 15º aniversário de morte do filho mais velho. Kiyoshi Kurosawa foi eleito melhor diretor por Tokyo Sonata.