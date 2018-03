Curso universitário sobre os músicos começa em setembro Os únicos Beatles vivos, Paul McCartney e Ringo Starr, voltam a tocar juntos no dia 4 de abril, em um show beneficente, em Nova York. O encontro foi organizado pela Fundação David Lynch, criada pelo diretor de Twin Peaks. A arte dos Beatles, aliás, tornou-se tema de um curso na Universidade de Manchester. A partir de setembro, será ministrado o curso "Os Beatles, a Música Pop e a Sociedade". E a série Rock Band, atual febre musical no ramo dos videogames, vai ter cartuchos exclusivos com sucessos dos Beatles a partir do dia 9/9/09.