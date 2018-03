Curso sobre arquétipos e a força dos mitos A jornalista Simonetta Persichetti vai ministrar entre 14 e 23 de julho na Escola São Paulo (Rua Augusta, 2.239) o curso Fotografia e Simbologia. Serão quatro aulas, das 19h30 às 21h30, ao custo de R$ 360 (em até duas parcelas). O curso tem como proposta estudar a fotografia a partir dos conceitos de mito, símbolo e arquétipo, e, dentro desse campo, ainda a relação do gênero com os contos de fadas e a ficção. As obras literárias O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Alice no País dos Espelhos, de Lewis Carrol, e o mito da Medusa serão analisados nas aulas. As inscrições estão abertas. Mais informações pelo telefone 3081-0364.