Curso coloca a cultura grega em perspectiva Estão abertas as inscrições para o workshop Caráter e Destino no Mundo Grego com professora Cristina Rodrigues Franciscato. O workshop é organizado em quatro encontros e o primeiro está marcado para sexta-feira das 19h às 22h, no Latitudes e Longitudes (Rua Clodomiro Amazonas, 1.158, cj. 13, tel. 3045- 7740). O segundo encontro será no sábado, das 10h às 13h. Os outros dois em setembro, nos dias 14 (19h às 22h) e 15 (10h às 13h). O curso não exige conhecimento prévio sobre cultura grega e é focado sobretudo na tragédia Hipólito, de Eurípides, que concentra grandes temas abordados pelos maiores dramaturgos do teatro grego.