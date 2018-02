Curso abre inscrições para novas turmas Estão abertas as inscrições para a terceira turma do curso livre Pequena Introdução ao Estudo da Linguagem Cinematográfica com Exemplos da História do Cinema, que acontecerá de 2 a 20 de fevereiro, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 17h30 às 20h30, sob a orientação do professor de cinema Francisco Conte. O curso vai partir de dois conteúdos básicos, que serão ministrados de forma intercalada: a linguagem cinematográfica e a história do cinema. Durante as aulas, serão apresentados trechos de filmes em vídeo ou DVD. O valor do curso é de R$ 280 e 25 vagas estão disponíveis. Informações pelo telefone (11) 3266-5115.