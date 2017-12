Cumbica em foco Discovery estréia Aeroporto Em época de crise aérea, o Discovery Channel vai apresentar, na sexta-feira, às 22 horas, o documentário Aeroporto 24/7: São Paulo, gravado em Cumbica. O programa acompanha a rotina dos profissionais da Infraero, da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério da Agricultura no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foram seis semanas de gravação - de 1º de maio até 15 de junho - para captar a movimentação no maior aeroporto da América do Sul. Logo no primeiro capítulo, a atração mostra um dos reflexos da crise aérea no País com o desvio de vôos do Aeroporto de Congonhas para Cumbica, além do esquema de segurança armado para a chegada do papa Bento 16. A série é formada por seis capítulos com 30 minutos de duração. O Discovery apresentará dois episódios a cada sexta-feira, até o dia 7 de dezembro. O documentário fará parte do bloco Verde e Amarelo do canal, voltado às atrações com temática brasileira. Aeroporto 24/7: São Paulo foi produzido com apoio da Ancine, em parceria com a Rex Produções, que foi parceira do grupo Discovery nos episódios brasileiros dos realities Troca de Esposas e Enquanto Você não Vem no canal People+Arts.