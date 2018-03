''Cultura hoje tem apoio suprapartidário, vai dar certo'' O ator Sérgio Mamberti foi recebido com grande entusiasmo pelos artistas, sobretudo por gente do teatro e cinema, em sua posse na Funarte na semana passada. Ele falou ao Estado. Dizem que, toda vez que há crise na Funarte, buscam um ator para superá-la. Quais são suas expectativas? Estamos muito animados, os artistas demonstram muita confiança na gente. Conquistamos, nestes anos, um espaço bem maior de diálogo, inclusive com o Congresso. Espero muito apoio e muito trabalho. Quais serão as prioridades neste primeiro momento? Duas questões são superemergenciais: é preciso estabelecer uma sinergia boa com o corpo funcional e pontes de contato com a comunidade cultural. O sr. tem a perspectiva de um aumento orçamentário. Mas, e se não passarem as emendas? Há esse risco de não passar. Mas nós estamos indo ao senador Delcídio Amaral, vamos ao deputado Bruno Araújo. A cultura hoje está apoiada suprapartidariamente, de forma solidária. Todos entendem que o conceito de desenvolvimento tem de estar permeado pelo desenvolvimento cultural. Vai dar tudo certo.