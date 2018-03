Cultura faz parceria

A TV Cultura assinou um pré-contrato de parceria com 27 produtoras independentes, entre elas a Bossa Nova Filmes, a Iô Iô Filmes e a Maria Bonita, para incentivar a aprovação dos projetos que elas inscreverão em uma das ações do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine - a de Produção Independente de Obras Audiovisuais para a TV - estimado em R$ 7 milhões. Pelo acordo, a Cultura banca 5% do custo de produção e veicula o produto, com direito à primeira licença de exploração comercial da obra audiovisual em TV. À produtora, cabem mais 5% dos gastos, e o restante é subsidiado pelo fundo da Ancine. O pacote de 27 projetos engloba um variado leque de produções. Abertas até 30 de março, as inscrições aceitam ideias de obras para séries, minisséries e telefilmes. No quesito conteúdo, as propostas vão de infantis e educativos a prestação de serviços, passando por arte, cultura e ecologia. Como incentivo ao nicho independente, o diretor da Ancine, Mário Diamante, afirma que o projeto é contínuo: "Temos uma verba prevista, também de R$ 7 milhões, para o segundo semestre."