Cultura faz eco reality

No lugar de uma superbabá que controla crianças indisciplinadas, um especialista em educação ambiental orienta os moradores a serem sustentáveis. Essa é a ideia do EcoPrático, primeiro reality show da TV Cultura, que estreia na emissora no dia 12, às 19 horas. A produção da Selva Filmes, com criação da Dedoverde e Planetária, tem direção de Bia Guedes. "O programa não é baseado em algo que já exista e, sim, em um novo formato de fazer TV, que é o reality show", diz a diretora. De acordo com Bia, a atração será sobre a sustentabilidade prática. "A gente entra na casa, descobre quais são os pontos críticos e propõe uma série de mudanças", diz ela. A tendência da Cultura de renovar seu público não é sentida apenas na aposta em um reality. Os apresentadores da nova programação são jovens, como é o caso de Anelis Assumpção e Peri Pane, do Eco-Prático. O formato também quer atingir todas as classes. "Gravamos no subúrbio e em mansões. Os critérios de avaliação são os mesmos", diz Anelis. Cada episódio exibirá todo processo, desde a primeira visita até o retorno, com as mudanças realizadas.