Cultura faz 40 anos

Episódios de Confissões de Adolescentes, o Roda Vida com Fidel Castro, Ensaio com Elis Regina, tudo isso voltará ao ar na TV Cultura a partir da semana que vem, quando a emissora completa 40 anos no ar. A partir do dia 15 de junho, data de seu aniversário, a TV Cultura começa a exibir edições históricas de suas atrações. Participações especiais no Ensaio nas décadas de 70, 90 e 2000 serão relembradas. O melhor do Zoom também será reprisado. A comemoração continua com a estreia no dia 6 de julho, às 20 horas, do Festival 40 anos, uma retrospectiva em que serão relembrados trechos de programas e shows, além de apresentadores que trabalharam na Cultura nas quatro décadas. Edições de Vox Populi, capítulos de Confissões de Adolescente e X-Tudo são algumas das atrações que serão reexibidas. Debates importantes do Roda Vida também fazem parte do especial, assim como trechos da antiga programação infantil do canal. O jornalismo da Cultura exibirá ainda uma série mostrando noticiários e reportagens que marcaram a história da emissora.