Cultura defende torre

A torre de transmissão da TV Cultura, na Rua Heitor Penteado, foi incluída pela Aeronáutica entre 118 obstáculos ao bom tráfego aéreo em Congonhas e deverá baixar sua altura. Segundo portaria de 5 de julho, ela causa transtornos ao tráfego aéreo. O acidente com o avião da TAM aconteceu no dia 17. Hoje, a TV Cultura divulgou nota em seu blog. O comunicado informa que a emissora pretende questionar a decisão. O texto diz o seguinte: ''''A torre está a 973 m de altura em relação ao nível do mar, e tem 159 metros de altura do solo ao topo. A torre está de acordo com todas as análises de referência na zona de proteção de aeródromos conforme a portaria nº26/2EM, do Ministério da Aeronáutica, de 21 de maio de 2001. Adicionalmente, em 19 de outubro de 2005, o Comando da Aeronáutica já havia deferido um pedido de extensão desta torre de transmissão em 16 metros adicionais (para uma altura de 175 metros), conforme ofício nº 1672SERENG-4/4322, com a única ressalva de que a torre apresentasse luzes de alta intensidade no topo, baixa intensidade no segmento intermediário e pintura contrastante com o meio ambiente, o que foi atendido.''''