Cruzeiro com Justus

Mar, sol, hidroginástica na piscina e Roberto Justus, de topete à prova de brisa marítima, demitindo alguém em alto e bom som ao seu lado. Esse é o "plus" oferecido pelo mais novo pacote do cruzeiro Splendour of the Seas (Royal Caribbean) - sim , esse é o batismo oficial do barco - aos seus clientes em março. Por cerca de R$ 600 (preço do pacote para três dias), o passageiro terá direito a acompanhar a gravação de uma das provas da 6ª edição de O Aprendiz, que estréia no início de 2009, pela Record. No lugar de shows do Rei Roberto Carlos - um dos artistas que explora bem o segmento - a viagem, que sai de Santos rumo a Búzios, traz em sua programação uma série de palestras para quem deseja "expandir seu horizonte profissional". Justus promete distribuir prêmios durante o cruzeiro, entre eles, um jantar a sós com ele e um estágio de três meses em uma de suas empresas, a agência Y&R. E, ah... Segundo o texto de divulgação do cruzeiro, haverá ainda, "antes de uma das baladas" no barco, uma noite de autógrafos com Justus. Pergunta: o Aprendiz a ser demitido terá de pular em alto-mar?