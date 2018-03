Cronologia 1923 Lygia de Azevedo Fagundes nasce a 19 de abril, em São Paulo, filha de Durval de Azevedo Fagundes e Maria do Rosário Azevedo Fagundes. 1938 Lança-se como autora publicando Porão e Sobrado, coletânea de 12 contos. 1941 Ingressa na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde se formou. 1950 Casa-se com o jurista Goffredo da Silva Telles Jr., pai de seu único filho, Goffredo da Silva Telles Neto. 1954 Publica Ciranda de Pedra, em que alcança a maturidade, segundo o crítico Antonio Candido. 1963 Divorciada, casa-se com o crítico de cinema Paulo Emílio Sales Gomes, com quem escreve Capitu (1967), roteiro cinematográfico baseado no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. 1973 Lança o romance As Meninas, que recebe, entre outros, o Prêmio Jabuti. 1980 O romance A Disciplina do Amor ganha o Jabuti. 1985 É eleita para a cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras. 2005 Recebe o Prêmio Camões pelo conjunto da obra.