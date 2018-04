Cronologia 1902 Nasce em Itabira do Mato Dentro (MG) em 31 de outubro. 1918 Seu irmão Altivo publica, no único exemplar do jornalzinho Maio, seu poema em prosa Onda. 1919 É expulso do Colégio Anchieta por "insubordinação mental". 1920 Muda-se com a família para Belo Horizonte. 1921 Publica seus primeiros trabalhos na seção Sociais do Diário de Minas. 1922 Ganha 50 mil-réis de prêmio pelo conto Joaquim do Telhado, no concurso Novela Mineira. Publica trabalhos nas revistas Todos e Ilustração Brasileira. 1923 Entra para a Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. 1924 Inicia a correspondência com Manuel Bandeira, manifestando-lhe sua admiração. Conhece Blaise Cendrars, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, no Grande Hotel de Belo Horizonte. Pouco tempo depois inicia a correspondência com Mário de Andrade. 1925 Casa-se com Dolores Dutra de Morais. Funda, junto com Emílio Moura e Gregoriano Canedo, A Revista, órgão modernista do qual saem três números. Conclui o curso de Farmácia, mas não chega a exercer a profissão, alegando querer "preservar a saúde dos outros". 1928 Nasce, em 4 de março, sua filha Maria Julieta. Publica na Revista de Antropofagia, de São Paulo, o poema No Meio do Caminho. 1930 Publica seu primeiro livro, Alguma Poesia, em edição de 500 exemplares paga pelo autor. 1934 Publica Brejo das Almas, em edição de 200 exemplares. Muda-se para o Rio. 1942 A Livraria José Olympio Editora publica Poesias. 1948 Publica Poesia Até agora. 1964 Publica a primeira edição da Obra Completa, pela Aguilar. 1967 Publica Versiprosa, José e Outros, Mundo, Vasto Mundo e Uma Pedra no Meio do Caminho. 1972 No ano do seu 70.º aniversário, publica O Poder Ultrajovem. 1974 Recebe o Prêmio de Poesia da Associação Paulista de Críticos Literários.Torna-se membro honorário da American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, dos EUA. 1975 Publica Amor, Amores. Recebe o Prêmio Nacional Walmap de Literatura, e recusa, por motivo de consciência, o Prêmio Brasília de Literatura, da Fundação Cultural do Distrito Federal. 1977 Grava 42 poemas em dois long plays (Polygram). 1978 Publica 70 historinhas e O Marginal Clorindo Gato. Edições argentinas de Amar-Amargo e El Poder Ultrajoven. 1979 Publica Poesia e Prosa, 5.ª edição, revista e atualizada, pela editora Nova Aguilar. Viaja a Buenos Aires por motivo de doença de sua filha Maria Julieta. Publica Esquecer para Lembrar. 1980 Recebe os prêmios Estácio de Sá e Morgado Mateus (Portugal), de poesia. Noite de autógrafos na Livraria José Olympio para o lançamento de A Paixão Medida e Um Buquê de Alcachofras, de Maria Julieta Drummond de Andrade; o poeta e filha autografam juntos. 1981 Publica Contos Plausíveis e O Pipoqueiro da Esquina. Edição inglesa de The Minus Sign. 1982 Ano do 80.º aniversário do poeta. Recebe o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1983 Declina o Troféu Juca Pato. Publica Nova Reunião (19 livros de poesia) e O Elefante. 1985 Publica Amar se Aprende Amando, O Observador no Escritório (memórias), História de Dois Amores (infantil) e Amor, Sinal Estranho 1986 Publica Tempo Vida e Poesia, sai a edição de Travelling in the Family, em Nova York, pela Random House, e Antologia Poética em Cuba. Escreve 21 poemas para a edição do centenário de Manuel Bandeira, Bandeira, a Vida Inteira. 1987 Em 31 de janeiro escreve seu último poema, Elegia a um Tucano Morto, que passa a integrar Farewell, último livro organizado pelo poeta. É homenageado, com o enredo O Reino das Palavras, pela Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, que vence o carnaval. No dia 5 de agosto, depois de dois meses de internação, morre Maria Julieta, vítima de câncer. "Assim terminou a vida da pessoa que mais amei neste mundo", escreve num diário. Doze dias depois morre o poeta, de problemas cardíacos. É enterrado junto com a filha no Cemitério São João Batista, no Rio.