Crocodilinhos by irmãos Campana

A marca do jacaré tem se esmerado em criar notícia desde a contratação do estilista Christophe Lemaire em 2000 até o lançamento recente do número especial com a Visionaire, revista cult que trouxe uma edição, em quatro versões, cada uma recheada com três polos diferentes, assinadas por nomes como o estilista Karl Lagerfeld, o cineasta Pedro Almodóvar, o músico David Byrne e o fotógrafo Nick Knight, entre outros 12 artistas. A boa nova é que dois brasileiros acabam de se juntar a um time de peso internacional que conta ainda com o cantor Michael Stipe (R.E.M.), a arquiteta Zaha Hadid, os designers Tom Dixon e Michael Young. São os Campana Brothers, como ficaram conhecidos no mundo todo os irmãos Fernando e Humberto Campana. Não é de se estranhar o convite: um dos objetos mais consagrados da premiada dupla paulista é a Poltrona Banqueta, de 2002, formada por bichinhos de pelúcia que tem uma versão só de verdinhos. O lançamento é da Lacoste, a conhecida marca do jacaré que acaba de completar 75 anos. São quatro modelos para a série Holiday Collector?s, em versões feminina e masculina. Dos quatro, um é mega-artesanal e superexclusivo. Com a colaboração das costureiras da Coopa Roca (a cooperativa comandada por Teresa Leal na Favela da Rocinha, no Rio), os Campana criaram uma polo que tem mais de mil jacarezinhos bordados - ou melhor, crocodilos -, que podem vir na cor original (verde), vermelho ou dourado, formando como se fosse uma renda do nosso Nordeste. Esse modelo será feito apenas sob encomenda, já que a tiragem limitadíssima será de, no máximo, 12 . Mas há modelos com tiragens maiores: um de 200 exemplares no mundo todo estará à venda em pontos estratégicos, como a badalada butique Colette, de Paris. E outro, que terá 20 mil e será distribuído em flagships da marca, incluindo o Brasil, ao preço de 150. Além da renda, outras referências usadas pela dupla de designers são as Anavilhanas da bacia amazônica e os cipós da região. O lançamento internacional das polos ocorreu em pleno Ministério da Ecologia, em Paris, no último fim de semana, com a adesão à campanha eco-friendly Save Your Logo (Salve Seu Logo), na qual um crocodilinho aparece saindo do ovo. A iniciativa visa a preservar a biodiversidade do planeta, garantindo a sobrevivência de espécies como o crocodilo, jacarés e afins, especialmente na China e no Rio Orinoco, da Amazônia. Só para lembrar, René Lacoste, o fundador da marca, era campeão de tênis conhecido como Crocodilo.