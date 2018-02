Críticos paulistanos atestam qualidade da Eldorado, AM e FM

A Rádio Eldorado termina o ano em grande estilo. Recebeu há poucos dias mais três prêmios da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA). O júri contemplou a atuação da emissora em diversas áreas - música, jornalismo e serviços - ao premiar A Sala dos Professores (musical), Plug Eldorado (programa) e seu ingresso no setor esportivo em parceria com a ESPN Brasil (Grande Prêmio da Crítica). A escolha dos melhores de 2007 nas categorias rádio, televisão, artes visuais, teatro, teatro infantil, cinema, literatura, música popular e dança foi feita no dia 11. ''''Nossa virtude é nosso maior defeito'''', diz Pierluigi Piazzi, que ao lado de Tarcísio de Carvalho apresenta há cerca de três anos o programa Plug Eldorado aos sábados, às 14h, com reprises durante a semana. Professor de Física como o colega com quem divide a apresentação e produção do programa, Pierluigi afirma que o improviso é o trunfo do Plug Eldorado (AM). ''''Por isso é um programa sincero, cheio de espontaneidade, que faz interação com o ouvinte.'''' Eles também fazem o Infodrops, boletim diário de 1 minuto com dicas sobre sites. A enorme quantidade de mensagens eletrônicas que os dois recebem durante a semana envolve dúvidas, indicações e respostas sobre informática. ''''E 20% dos e-mails que recebemos são de deficientes visuais que trabalham com computadores.'''' Um deles é o Moacir, que mantém um site, no qual deixa os programas à disposição para os internautas. O link pode ser acessado no www.intermatica.org, mantido por Pierluigi e Tarcísio. Pioneira em transmissões radiofônicas das Olimpíadas e de esportes náuticos, a Eldorado iniciou em abril deste ano parceria com o canal televisivo de esportes ESPN para transmitir jogos de futebol. ''''A parceria deslanchou rápido porque existe coerência de pensamento, a maneira de trabalhar das duas empresas é semelhante'''', explica Miriam Chaves, diretora-executiva da Eldorado. A novidade é que durante a narração dos jogos não se veiculam merchandisings, uma maneira velha e antiquada de transmitir as partidas, segundo Miriam. Assim, não há interferência no trabalho dos narradores esportivos. O Abre Jogo, que dura 1 hora, traz informações históricas sobre os duelos esportivos antes do início das transmissões. No ar há três anos, Sala dos Professores faz uma seleção diária das melhores músicas instrumentais do Brasil e do mundo com comentários de Daniel Daibem. ''''Os ouvintes não conhecem as regras, a música tem um idioma, que é preciso ser conhecido para ser apreciado'''', diz Daibem. Segundo o apresentador, o rádio é um veículo que deve instruir os ouvintes e não tocar sempre as mesmas músicas e distribuir adesivos. O Sala... vai ao ar diariamente, às 19h. A Eldorado AM é sintonizada na freqüência de 700 kHz e a FM na de 92,9 MHz. Ou nos sites www.radioeldoradoam.com.br ou www.radioeldoradofm.com.br. A cerimônia de entrega dos prêmios APCA ocorrerá em 25 de março, no Teatro Sérgio Cardoso.