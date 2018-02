Crítico inglês comenta mil filmes em mil páginas O crítico inglês David Thomson se propôs a tarefa de dedicar uma página a cada um dos mil filmes que o tocaram - para o bem e para o mal. Seus textos percorrem caminhos diferentes, a depender do filme - os títulos das produções estão organizados em ordem alfabética. Ora o diretor de uma obra ganha foco, ora o contexto cultural em que o filme foi produzido é o mais interessante para Thomson. Não há preconceito contra gêneros - musicais, dramas, comédias, westerns são contemplados. As produções de Hollywood dividem espaço com criações europeias e asiáticas. David Thomson é autor de The New Biographical Dictionary e The Whole Equation: A History of Hollywood, entre outros.