Crítico Antonio Candido fala em lançamento O professor, ensaísta e crítico literário Antonio Candido faz hoje uma palestra no Teatro Anchieta pelo lançamento do livro Pio & Mário, Diálogo da Vida Inteira, editado pelo Sesc São Paulo e Ouro sobre Azul. O volume traz a correspondência trocada entre o escritor Mário de Andrade e o fazendeiro Pio Lourenço Corrêa. A primorosa edição tem ainda 353 imagens e um ensaio da pesquisadora Gilda Mello e Souza. O lançamento terá início às 20 horas, com a presença de Candido e do diretor regional do Sesc, Danilo Santos de Miranda. Não haverá autógrafos. O Anchieta fica na Rua Dr. Vila Nova, 245, tel. (11) 3234-3000. Entrada gratuita.