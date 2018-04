Crise de dignidade

Data estelar: Mercúrio está em quadratura com Júpiter e Marte, Vênus e Netuno em oposição, a Lua cresce em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade é a eterna reinventora de mundos, mas para cumprir seu papel no Universo ela espera até o último momento, quando a crise se torna desoladora o suficiente para ser impossível protelar sequer um segundo o cumprimento de sua função. Pois bem, a crise está de bom tamanho, o sofrimento elevou-se às alturas, tornando impossível sustentar por mais tempo a ilusão de se poder preservar o desespero no mesmo silêncio inquietante das últimas décadas. A crise, tenham certeza vocês, não é financeira, mas de dignidade, pois se o mundo que nossa humanidade inventou e sustentou não tivesse se tornado propício ao crime e injusto para os justos, nada demais aconteceria atualmente. A crise é de dignidade. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 As coisas nunca vão se organizar como resultado de conversas ou discussões, mas de ações práticas. Alguém vai ter de tomar a iniciativa e começar a fazer o que as outras pessoas ainda discutem, e esse alguém parece que terá de ser você. TOURO 21-4 a 20-5 Perder nunca será uma perspectiva agradável. Porém, há pessoas e situações que, na atualidade, seria melhor perder, ain-da que num primeiro momento a situação evoque o sentimento de tudo ser muito desagradável. O tempo mostrará o contrário. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Os objetivos são corretos, mas os métodos empregados para realizá-los precisam ser atualizados, de modo que haja maior concordância entre o espírito da época e os passos que você dá. Tudo está em estado de turbulência que transforma. CÂNCER 21-6 a 21-7 O esforço que você fizer pessoalmente para superar a con-fusão, mudando, para isso, suas opiniões, reverterá em benefícios para todos as pessoas. Alguém tem de começar a difundir esclarecimento, e essa pessoa terá de ser você. LEÃO 22-7 a 22-8 Toda a desordem que infunde pânico ao mundo não é de origem financeira, pelo que, não seria com dinheiro que esta seria superada. Surge, então, a oportunidade de se resgatarem os valores subjetivos que, com o tempo, foram jogados para escanteio. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quanto mais exaltados e desesperados ficarem os ânimos, pior será para todo mundo, no sentido de se encontrar verdadeiras soluções para os problemas que surgirem. Quem vai ter calma e lucidez suficientes para dominar a situação? LIBRA 23-9 a 22-10 Guarde silêncio a respeito de suas mais íntimas preocupações e inquietudes, pois no momento você não encontraria ninguém com a alma clara o suficiente para saber ouvir o que você teria a dizer. O silêncio preservará você do mal. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Satisfaça sua curiosidade, mas cuide para que esta encaminhe seus passos numa boa direção, pois, que satisfação adviria de você correr atrás de suspeitas sombrias? A curiosidade é uma só, mas os objetivos desta são divergentes. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Você pode, se quiser, continuar protelando a atitude radical de derrubar o esquema atual, tornando a começar tudo do zero. Contudo, no fundo, sua alma sabe muito bem que só assim as coisas tornariam a andar nos trilhos certos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Muitas atitudes que as pessoas tomam, assim como também muitos dos afazeres que se tornaram parte do dia-a-dia, parecem configurar uma realidade bem distante daquela que seria ideal. No entanto, tudo está dentro do plano. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Busque os verdadeiros valores de tudo, relacionamentos, objetos e perspectivas. Este é o melhor momento possível para organizar mentalmente a hierarquia de valores com que sua alma julga as pessoas e acontecimentos. PEIXES 20-2 a 20-3 Preservar a dignidade, a ética e todos os princípios elevados não se tornou um fato natural e espontâneo, como era esperado de uma cultura que se gaba de moderna. Porém, este panorama não deve se tornar argumento para desistir. Pelo contrário.