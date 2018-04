Crise de consciência Data estelar: Sol e Saturno em conjunção, alinhados com Regulus, a Lua cresce no signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na nave Terra a crise de consciência de nossa humanidade é desoladora, pinta um panorama de aparente impossibilidade de ser superado. Contudo, é de excesso de aparências que trata esta crise de consciência pois, apesar de ser inevitável uma dose de discordância entre as intenções e realizações, entre a teoria e a prática, ou entre o sonho e a realidade, nem por isso se deve aceitar que haja subversão de tudo. A crise pinta um panorama desolador, justamente porque a alma humana reconhece haver outras perspectivas, e se encontra confrontada com sua própria indolência, uma que alimentou indiretamente, dia a dia, a possibilidade de tudo ser uma mentira, de os governos do mundo se aproximarem daquilo que deviam combater, o crime. ÁRIES 21-3 a 20-4 A tentação surge no caminho, e toma a forma de discussões aparentemente cabíveis, por causa dos projetos em andamento. Contudo, essas tentadoras discussões fazem com que sua atenção seja tirada do que realmente interessa. TOURO 21-4 a 20-5 Os constrangimentos e limitações experimentados até agora devem ter servido para você considerar com maior realismo as pessoas que acompanharam seu caminho. Muitas delas terão de ser substituídas, pois não se afinam nem um pouco com você. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Diversas pessoas atrapalham bastante, tomando atitudes que despertam seu espírito guerreiro. Uma batalha acirrada está em andamento, porém, pense melhor, pois a verdadeira luta não é contra ninguém, mas a favor de seus objetivos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Já aconteceu tudo que era necessário para você mudar de opinião e de perspectiva. A partir de agora, sua resistência significará atraso e tumulto, pois um destino maior e melhor só poderia ser construído partindo de opiniões claras. LEÃO 22-7 a 22-8 A partir de agora será imprescindível colocar ordem em tudo, uma vez que é necessário preparar-se para o seu contrário, a absoluta desordem, pois, de que outra forma sua alma perceberia a necessidade, sendo esta a eterna e misteriosa mãe do destino? VIRGEM 23-8 a 22-9 Lance suas flechas, dispare seus mísseis, porém, faça isso apenas no momento em que seu coração estiver puro, sem segundas intenções. O objetivo não é destruir, mas clarear o caminho para tudo prosseguir da melhor forma possível. LIBRA 23-9 a 22-10 O melhor a fazer no momento atual é preservar a boa disposição de facilitar as coisas para todo mundo, levando em conta que esta atitude contrariará o espírito das pessoas que se pretende ajudar, dado elas atrapalharem tudo mesmo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O entusiasmo nunca erra, preserva o ânimo lá em cima para que você continue se dispondo a empreender novos caminhos, relacionamentos e assuntos. Por isso, abra uma nova perspectiva, sem por isso deixar de cuidar das antigas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 As lutas e contrariedades consomem um tempo precioso, porém, isto é o que parece, dado seus olhos pousarem lá em cima, em objetivos que nada teriam a ver com esses problemas. Contudo, no fundo tudo está conectado, interligado. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O mais importante de tudo, na atualidade, é algo que não parece tão valioso assim: a organização meticulosa dos afazeres cotidianos. Contudo, nada grandioso decolaria sem esta mínima perspectiva de ordenar o que pareceria menor. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Os ânimos andam para lá de alterados, pois as pessoas pretendem continuar preservando uma ordem que as desordena a cada dia mais. Porém, logo chegará o momento em que os olhos se abrirão, e o foco da consciência se depositará onde vale a pena. PEIXES 20-2 a 20-3 Sua alma sempre esteve à mercê das coincidências. Às vezes, essas foram maléficas, porém, também as houve benéficas. Sua alma se encontra novamente no jogo misterioso das coincidências. Atraia luz sobre si através das orações.