Crise aérea já tem reflexos no mercado de shows

A crise aérea no País começa a ter reflexos no show biz. Ontem, o rapper americano Ice-T anunciou o cancelamento de seus shows no País. Ele faria três apresentações em agosto, começando por São Paulo (dia 9, no Via Funchal), Rio (dia 10) e, depois, seguiria para Porto Alegre (dia 11, no Pepsi Stage) e Curitiba (dia 12, no Master Hall). ''''Com compromissos agendados e inadiáveis em Los Angeles, sua equipe decidiu que seria muito arriscado vir ao Brasil, neste momento em que as companhias e órgãos responsáveis pelo tráfego aéreo não garantem as datas e horários de vôos previamente marcados'''', diz a nota distribuída pela organização nacional de sua turnê. O dinheiro dos ingressos já adquiridos será devolvido. A nota foi distribuída pela Audiorama Produções Artísticas Ltda. Na semana passada, com medo de voar, o quarteto inglês Magic Numbers preferiu fazer a viagem do Rio de Janeiro (onde tocou no Circo Voador) a São Paulo (onde fez show no Via Funchal) de ônibus. Muitos artistas brasileiros também estão mudando de hábitos. A mulher de Paulinho da Viola, Lila Farias, disse que o marido veio a São Paulo na semana passada para gravar um DVD também de ônibus, por medo da viagem aérea. As cantoras Ana Carolina e Yusa, que se apresentam neste fim de semana em São Paulo, engrossam a lista: também aderiram ao transporte rodoviário. A situação, caso se prolongue, poderá atingir os grandes festivais de rock que se anunciam para o segundo semestre, o Nokia Trends, o Motomix e o TIM Festival, que trazem grande número de artistas internacionais ao País. Mas há também outros motivos, alguns deles apontando uma certa instabilidade entre empresários de shows latino-americanos. Foi por causa de uma espécie de leilão entre empresas do show biz que o grupo inglês The Who deixou de passar pelo Brasil. E, agora, há um novo leilão entre os interessados em realizar a turnê do grupo britânico The Police, que tem datas para o Brasil no início de dezembro, mas ainda não confirmou a vinda. Ontem, a banda belga Front 242 anunciou o cancelamento de sua turnê latino-americana, que começaria em outubro. A banda não alegou oficialmente que fosse em função dos problemas na aviação. Os motivos seriam a a desistência de dois promotores (Chile e Equador) e o curto prazo para uma promoção do evento (em outros países). Outros promotores (incluindo os brasileiros) tentaram negociar datas extras em seus respectivos países, mas a banda alega não ter tempo hábil para isso.