Crime revela as diferenças entre Itália e Inglaterra Cidadão inglês, visto como um velho antipático e misantropo, aparece assassinado. Embora tenha características desagradáveis, não possuía inimigos declarados. Os suspeitos variam: um idoso, uma garota fascinada por armas, o proprietário de um apartamento, um negociante. O marechal Guarnaccia investiga os fatos e descobre uma verdade evidente. Morte de Um Inglês (tradução de Johann Heyss) explicita as diferenças culturais entre Itália e Inglaterra. Nascida em Lancashire, em 1947, Magdalen Nabb era ceramista. Largou a profissão para morar em Florença e escrever livros policiais e infantis. Morreu em 2007. "Suas histórias são construídas com cuidado, um prazer de ler", segundo The Times.