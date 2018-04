Crime e arte, ou a Carmem do provocador chamado Godard No começo dos anos 80, uma avalanche de Carmens invadiu as telas dos cinemas, numa retomada da heroína de Prosper Merimée que inspirou a ópera de Georges Bizet. Carmem sempre foi uma personagem emblemática no imaginário masculino, como a mulher que atiça o desejo dos homens e os leva à destruição. As múltiplas Carmens dos 80 foram assinadas por diretores ilustres - Carlos Saura, Francesco Rosi, Jean-Luc Godard, Peter Brook.