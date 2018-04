Cresce oferta de temáticos

Ao contrário do que ocorre na Europa, os roteiros temáticos são os mais procurados no Brasil. "Eles atingem sua lotação de três a quatro meses antes da partida, enquanto os regulares fecham uns dois meses antes", afirma Francisco Ancona Lopez, consultor de Marketing da Costa Cruzeiros e idealizador dos pacotes temáticos da empresa italiana. Assim, não é à toa que a oferta desse tipo de viagem tenha crescido nesta temporada. No total, serão 20 opções diferenciadas para agradar todo tipo de público, dos que querem apenas mergulhar no clima zen aos que gostam de aproveitar o tempo livre para perder alguns quilinhos. Entre os que fazem mais sucesso está o singles cruise, da Sun & Sea, voltado à livre azaração durante os quatro dias do percurso (saída 28 de janeiro, a partir de US$ 249 por pessoa). Outros muito procurados também são o Mar & Ação, da MSC, que leva para o navio professores de dez modalidades do aclamado sistema de fitness Body Systems (saída prevista para o dia 24 de fevereiro, a partir de US$ 700 por pessoa), e o Baila Comigo, também da MSC, que oferece aulas diárias de diferentes estilos musicais, como forró, samba, salsa e bolero, além de festas temáticas (saídas previstas para os dias 27 de janeiro - seis noites, a partir de US$ 810 por pessoa -, e 13 de fevereiro - oito noites, a partir de US$ 1.100 por pessoa). TANGO De olho no crescente número de adeptos das danças de salão em terra, e de forma especial o tango, a Costa resolveu criar o 1º Cruzeiro Tango & Milonga que, por nove noites - tempo da viagem de Santos a Buenos Aires e Punta del Este -, proporcionará aos passageiros uma verdadeira overdose do ritmo de Gardel. Um grande grupo de instrutores e bailarinos dará aulas especiais de milonga, adornos, tango (básico, intermediário e avançado) e suas modalidades, como tango novo e tango valsa, além de técnicas para o público feminino e sessões ao vivo nas tardes de navegação. O pacote do cruzeiro, que tem saída prevista para 13 de janeiro, custará a partir de US$ 1.119 por pessoa, em cabine dupla. UNIVERSITÁRIO Sucesso garantido em 2006, quando reuniu 3 mil estudantes simultaneamente em dois navios, o cruzeiro universitário promovido pela Forma Turismo também volta nesta temporada. Marcado para sair do Porto de Santos dia 14 de dezembro, o roteiro recheado de festas embaladas por DJs de renome como Carlos Dall?Anese, Baccari e Leozinho, e de grupos de axé como Jammil e Uma Noites e Banda Eva, já contabilizava mais de dois mil pedidos de reservas antes mesmo de seu lançamento oficial, no fim de março. O pacote, com alimentação completa, incluindo buffet na madrugada e sete bares, custa partir de R$ 1.700 para homens e R$ 900 para mulheres. Mais informações no site.