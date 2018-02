Credo do autor "Creio na impossibilidade da existência, no humor das montanhas, no absurdo do eletromagnetismo, na farsa da geometria, na crueldade da aritmética e nas intenções assassinas da lógica." "Creio na não-existência do passado, na morte do futuro e nas infinitas possibilidades do presente." "Creio no cheiro do corpo da princesa Diana." "Creio nos próximos cinco minutos." "Creio na ansiedade, na psicose e no desespero." "Creio na morte das emoções e no triunfo da imaginação." "Creio em Tóquio, em Benidorm, La Grande Motte, Wake Island, Eniwetok, Dealey Plaza."