Coyote 19 tem entrevista com João Cabral A revista de cultura Coyote nº 19, que chegou às livrarias esta semana, traz uma entrevista inédita com o poeta João Cabral de Melo Neto, feita em 1993 pelo poeta gaúcho Thomaz Albarnoz Neves. Entre outras coisas, João Cabral fala que pensou em abandonar a poesia após a publicação de Psicologia da Composição (1947). A revista traz ainda poemas da brasileira Annita Costa Malufe, da portuguesa Ana Luísa Amaral, do norte-americano George Oppen e da espanhola Montserrat Alvarez. A revista custa R$ 10, tem 52 páginas e pode ser encomendada nas livrarias e no site do Sebo do Bac (www.sebodobac.com).