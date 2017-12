Coutinho exibe seu Jogo de Cena na Faap O cineasta Eduardo Coutinho, um dos mais premiados documentaristas do País, estará na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), hoje às 19 horas e amanhã às 11 horas, para debates e exibições de seu décimo longa-metragem Jogo de Cena, que entra em circuito na sexta. Filmado no palco do Teatro Glauber Rocha, o longa, que mistura realidade e ficção, traz no elenco Fernanda Torres, Marília Pêra e Andréa Beltrão, entre outras atrizes menos conhecidas do grande público. O jogo do filme está em descobrir quais são depoimentos reais e quais são interpretações. O endereço é Rua Alagoas, 903, Higienópolis.