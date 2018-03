Cotidiano de Trípoli Como comemoração ao fato de Beirute ter recebido o título de Capital Mundial do Livro pela Unesco, o Sesc São Paulo e a Associação Cultural Brasil-Líbano realizam palestras, nos dias 2 e 10, e ainda exposição com 76 fotografias realizadas por Cristiano Mascaro em 2004 em viagem por cidades do País. Serviço Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 3.ª a 6.ª, 7 h/ 21h30; sáb. e dom., 10 h/ 18h30. Grátis. Até 20/9