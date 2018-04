Costa investe em longa duração

Prestes a comemorar 60 anos de atividades na costa brasileira, a armadora italiana Costa Cruzeiros se prepara para fazer da próxima temporada de verão um marco em sua história no mercado de turismo marítimo nacional. Com a estréia do requintado Costa Magica no País, a empresa terá à disposição três embarcações de grande porte para atender todo tipo de demanda, seja ela por minicruzeiros, roteiros temáticos ou viagens de longa duração, que, aliás, são o principal foco deste ano. "Mas queremos especialmente resgatar o glamour dos roteiros especiais de mais de dez noites, ideais para atender os apaixonados por férias a bordo", afirma Renê Hermann, diretor-geral da Costa Cruzeiros na América do Sul. Uma decisão que vai na contramão da ampliação da oferta dos minicruzeiros dedicados a popularizar o segmento nos últimos anos. TERRA DO FOGO No total foram criados 11 pacotes distintos de longa distância, como o roteiro de 22 noites que levará à Terra do Fogo, com escalas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile e nas Ilhas Malvinas. O pacote, com saída em fevereiro, custa a partir de US$ 2.649 por pessoa, em cabine dupla. Entre novembro e março, os três navios desta temporada sairão em cruzeiros pela América do Sul, incluindo roteiros especiais para Natal, réveillon e carnaval. Alguns roteiros temáticos, como o Bahia Fitness e o Prata all?Italiana, também serão repetidos neste ano, tal o sucesso alcançado nas temporadas anteriores. "As pessoas perceberam que o cruzeiro temático tem um valor agregado muito grande, pois traz tudo que um roteiro regular oferece, mais as atrações especiais", diz o consultor de Marketing da Costa Cruzeiros e idealizador dos cruzeiros temáticos, Francisco Ancona Lopez. Com capacidade para 3.470 passageiros, o Costa Magica será a maior embarcação a navegar pelo litoral brasileiro neste ano, priorizando os roteiros que vão para o Nordeste. Conhecido como o navio dos sonhos daqueles que gostam do estilo italiano, ele promete arrebatar admiradores por sua beleza interna. A embarcação conta com quatro piscinas - uma infantil -, seis jacuzzis, pista de cooper, campo poliesportivo, teatro de três andares, discoteca, cassino e até uma biblioteca. A empresa promete na decoração uma "viagem fantásticas a alguns dos lugares mais belos da Itália". Já o Costa Classica, com 654 cabines, será sede do primeiro festival gastronômico promovido pela empresa em alto-mar, em fevereiro. O Costa Victoria, por sua vez, foi reservado às principais viagens à Bacia do Rio da Prata, onde também será inaugurado o primeiro roteiro temático Tango e Milonga. "Estamos levando para o mar uma tendência de terra. O tango é o ritmo que tem ganhado o maior número de curiosos e adeptos, nos últimos anos. Tenho certeza que será um sucesso", diz Lopez. A companhia ainda conta com programa de descontos progressivos, cuja vantagem diminui conforme a data de partida se aproxima.