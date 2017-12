Costa-Gavras vai presidir o Berlinale O diretor grego Constantinos Costa-Gavras, de 74 anos, vai presidir o júri internacional do 58º Festival de Cinema de Berlim, o Berlinale, que será realizado entre os dias 7 e 17 de fevereiro. Em março, ele volta à sua terra natal após mais de 40 anos para iniciar as filmagens de seu próximo longa, intitulado Eden Is West.