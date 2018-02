Costa-Gavras vai participar do Cine PE O cineasta franco-grego Costa-Gavras confirmou presença no Cine PE 2009, festival de cinema do Recife que ocorre neste ano no dia 27 de abril. Na ocasião, Costa-Gavras estará lançando seu mais recente trabalho, Eden Is West, que estreia mundialmente na 59ª edição do Festival de Berlim, que ocorre entre os dias 5 e 15 de fevereiro. No entanto, Eden Is West não concorre ao Urso de Ouro. O documentário Garapa, do brasileiro José Padilha, vencedor do prêmio de melhor filme do ano passado por Tropa de Elite, está na mostra paralela alemã Panorama. Veja a lista completa dos concorrentes no site www.estadao.com.br.