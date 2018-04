Cortes na Cultura

A TV Cultura iniciou ontem um megacorte no seu quadro de funcionários. O processo de reestruturação na emissora, que deve durar mais quatro dias, envolve demissão e não renovação de contratos nas áreas de programação, jornalismo, prestadores de serviço e administrativo. Até a manhã de ontem, pelo menos 17 funcionários já haviam se desligado do canal. A Cultura confirma o corte, e diz não haver apresentadores nem âncoras na lista de dispensa. A intenção da emissora é que a reestruturação gere uma redução de gastos no prazo de um ano da ordem de R$ 3 milhões. Mesmo em temporada de demissões, a Cultura afirma estar fazendo contratações para suas novas produções e promete recolocar alguns profissionais. Vale lembrar que em 2003, a emissora realizou um corte - bem maior do que este atual - de 18% de seu quadro de funcionários, passando de 200 dispensas, entre demissões e não renovação de contratos. Na época, os cortes foram resultado de um estudo feito por uma comissão de planejamento estratégico, que visava com eles a uma economia mensal de R$ 1 milhão.